Илья Массух: Серьезных нарушений в ходе голосования по Конституции нет

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух заявил об отсутствии серьезных нарушений на голосовании по поправкам в Основной закон РФ.

«Каких-то серьезных нарушений пока не наблюдаем. Но каждый сигнал отрабатываем», -отметил глава Общественного штаба.

По его словам, на нескольких участках была проблема невыдачи списков для надомного голосования наблюдателям и членам УИК, но ее решили.

«Она процедурно важная, но непосредственно на голосование не влияет с точки зрения мониторинга и наблюдения», - отметил Массух.

Принять решение о внесении поправок в Конституцию граждане могут при личном посещении участка или дистанционно.

Напомним, голосование длится с 25 июня по 1 июля.

