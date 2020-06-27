Илья Массух: Серьезных нарушений в ходе голосования по Конституции нет
Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух заявил об отсутствии серьезных нарушений на голосовании по поправкам в Основной закон РФ.
«Каких-то серьезных нарушений пока не наблюдаем. Но каждый сигнал отрабатываем», -отметил глава Общественного штаба.
По его словам, на нескольких участках была проблема невыдачи списков для надомного голосования наблюдателям и членам УИК, но ее решили.
«Она процедурно важная, но непосредственно на голосование не влияет с точки зрения мониторинга и наблюдения», - отметил Массух.
Принять решение о внесении поправок в Конституцию граждане могут при личном посещении участка или дистанционно.
Напомним, голосование длится с 25 июня по 1 июля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
628 тыс.+6 852 / сут.
Умерли
8 969+188 / сут.
Выздоровели
393 тыс.+9 200 / сут.
- Профессор РАНХиГС: Организация процесса голосования в Москве на должном уровне
- В епархии прокомментировали нападение на Собчак монастыре на Урале
- Илья Массух: Серьезных нарушений в ходе голосования по Конституции нет
- Собчак опубликовала видео о нападении на свою съемочную группу в монастыре
- Мишустин увеличил срок президентских выплат медработникам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru