Почетный адвокат рассказала, может ли Ракова получить условный срок

Вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, которая подозревается в мошенничестве на сумму 50 миллионов рублей, может грозить до 10 лет ограничения свободы, однако дело может и не состояться. Такое мнение выразила доктор юридических наук, профессор, почетный адвокат России Людмила Айвар.

Айвар напомнила, что вменяемое Раковой хищение классифицируется как мошенничество в особо крупном размере и строго карается современным законодательством. «При очень хорошем отношении к ней судьи она может получить лет 7-8, точнее – от 6 до 8. Потому что состав преступления серьёзный, и сроки наказания по таким обвинениям существенные», - пояснила адвокат.