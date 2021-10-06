Почетный адвокат рассказала, может ли Ракова получить условный срок

Вице-президенту Сбербанка Марине Раковой, которая подозревается в мошенничестве на сумму 50 миллионов рублей, может грозить до 10 лет ограничения свободы, однако дело может и не состояться. Такое мнение выразила доктор юридических наук, профессор, почетный адвокат России Людмила Айвар.

Айвар напомнила, что вменяемое Раковой хищение классифицируется как мошенничество в особо крупном размере и строго карается современным законодательством. «При очень хорошем отношении к ней судьи она может получить лет 7-8, точнее – от 6 до 8. Потому что состав преступления серьёзный, и сроки наказания по таким обвинениям существенные», - пояснила адвокат.

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При этом профессор напомнила, что Ракова занимала крупные должности, поэтому может иметь связи среди властей. В таком случае дело «может развиваться совсем по-другому». По мнению Айвар, неизвестно, за какие «рычаги» потянет сторона защиты. Кроме того, задержанной могут выбрать более мягкую меру пресечения.

«Это может быть домашний арест, подписка о невыезде, залог или всё-таки заключение под стражу. И вполне возможно, что в следственный изолятор её не посадят», - добавила адвокат в эфире «Радио 1».

Работа Марины Раковой на высоких постах в Минпросвещения и Сбербанке может «сыграть» в пользу максимального наказания за мошенничество, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеТюрьмаСбербанк
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