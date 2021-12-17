Побывавшая во время пандемии в Европе россиянка рассказала, как пробраться в ЕС
Россиянка, побывавшая в Европе во время пандемии, рассказала, как пробраться в ЕС. Об этом она написала в своем личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Несмотря на закрытые границы, туристка смогла посетить Венгрию, Австрию и Германию.
По ее словам, легким способом попасть в ЕС является поездка в Венгрию, потому что она открыта для путешественников. Для ее посещения с собой необходимо взять только загранпаспорт, шенгенскую визу и отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о том, что человек уже переболел коронавирусом.
Женщина добавила, что на поезде из Будапешта можно отправиться в соседние страны. Она подчеркнула, что воздушным транспортом лучше не пользоваться, так как там могут проверять документы. А вот в автобусах и поездах, по ее словам, чаще всего смотрят только электронные билеты.
Туристка объяснила, что при заселении в отель в Европе не всегда спрашивают QR-коды – иногда там принимают и российские сертификаты о вакцинации. При этом она отметила, что до поездки лучше позвонить в гостиницу или написать на ее почту, чтобы узнать достоверную информацию о заселении.
Путешественница напомнила, что в заведения общепита в основном пускают только по Green Pass, который свидетельствует о перенесенном коронавирусе или о вакцинации, но еду на вынос, по ее словам, можно купить в маленьких кафе и пекарнях.
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