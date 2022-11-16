Победившие в конкурсе «Лидеры России» иностранцы получили российское гражданство

«Потому что в реальности России противостоит не Украина, а весь военный блок НАТО. Против нашей страны развернута масштабная экономическая война. Такого количества санкций, сколько введено по отношению к России, никогда не вводилось в отношении какой-либо другой страны мира. А попытка уничтожить культуру, историю нашей страны – это уже точно не имеет никакого отношения к противостоянию с Украиной, это гораздо более фундаментальные вещи», - заявил Кириенко.

Он также подчеркнул, что звание гражданина Российской Федерации – это почетно, и призвал быть достойными этой высокой чести.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ближайшее время паспорта также получат еще 7 лауреатов. Процесс подачи обращений от финалистов трека «Международный» продолжается. Он впервые был запущен в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» по решению Президента России с целью привлечения в страну высококвалифицированных специалистов со всего мира и поддержки русскоязычного населения, проживающего за границей.

