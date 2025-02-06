«Калашников» покажет на выставке в ОАЭ новое артиллерийское орудие «Лотос»

В сообщении говорится, что САО «Лотос» было разработан Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ»). Новинка, государственные испытания которой стартовали в ноябре 2024 года, планировалась как замена САО «Нона», состоящего на вооружении с 1981 года.

Отмечается, что «Лотос» превосходит «Нона-СМ» по многим показателям, в том числе по бронезащите, дальности стрельбы штатными осколочно-фугасными снарядами, возимому боезапасу, интегральному показателю могущества основного снаряда.

«Лотос» способен авиадесантироваться с боевым расчётом внутри в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолётов... может вести стрельбу обычными и высокоточными боеприпасами... в том числе прямой или полупрямой наводкой», - указали в концерне.

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