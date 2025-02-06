«Калашников» покажет на выставке в ОАЭ новое артиллерийское орудие «Лотос»
Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» будет впервые продемонстрировано иностранным специалистам на выставки IDEX-2025, которая пройдёт в ОАЭ с 17 по 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».
В сообщении говорится, что САО «Лотос» было разработан Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ»). Новинка, государственные испытания которой стартовали в ноябре 2024 года, планировалась как замена САО «Нона», состоящего на вооружении с 1981 года.
Отмечается, что «Лотос» превосходит «Нона-СМ» по многим показателям, в том числе по бронезащите, дальности стрельбы штатными осколочно-фугасными снарядами, возимому боезапасу, интегральному показателю могущества основного снаряда.
«Лотос» способен авиадесантироваться с боевым расчётом внутри в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолётов... может вести стрельбу обычными и высокоточными боеприпасами... в том числе прямой или полупрямой наводкой», - указали в концерне.
Ранее «Калашников» объявил о поставках в российскую армию первой в 2025 году партии усовершенствованных автоматов АК-12, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru