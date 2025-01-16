Победителя Премии имени Никиты Цицаги наградили в Москве
Торжественная церемония награждения победителя Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце» прошла в Москве, им стал штатный фотокорреспондент «Известий» Павел Волков. Организатором и инициатором премии выступил NEWS.ru, корреспондентом которого являлся Цицаги.
Прием работ проходил с августа по октябрь прошлого года, в ноябре их оценивали жюри. Призовой фонд составил 300 тысяч рублей. За время проведения конкурса в редакцию пришли десятки журналистских работ. Все они посвящены людям, которые оказались в тяжелых ситуациях из-за экологических, социально-экономических, природных потрясений, военных конфликтов и других катаклизмов. Участниками премии стали фото- и видеокорреспонденты, журналисты из Москвы, Екатеринбурга, Липецка, Краснодарского края, Белгорода и других городов.
На церемонию награждения пришли друзья и родители Никиты, коллеги-журналисты. Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина вручила матери корреспондента Светлане Цицаги государственную награду – медаль «За отвагу» посмертно.
Никита Цицаги трагически погиб под Угледаром в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru