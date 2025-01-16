Победителя Премии имени Никиты Цицаги наградили в Москве

Прием работ проходил с августа по октябрь прошлого года, в ноябре их оценивали жюри. Призовой фонд составил 300 тысяч рублей. За время проведения конкурса в редакцию пришли десятки журналистских работ. Все они посвящены людям, которые оказались в тяжелых ситуациях из-за экологических, социально-экономических, природных потрясений, военных конфликтов и других катаклизмов. Участниками премии стали фото- и видеокорреспонденты, журналисты из Москвы, Екатеринбурга, Липецка, Краснодарского края, Белгорода и других городов.

На церемонию награждения пришли друзья и родители Никиты, коллеги-журналисты. Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина вручила матери корреспондента Светлане Цицаги государственную награду – медаль «За отвагу» посмертно.

Никита Цицаги трагически погиб под Угледаром в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

