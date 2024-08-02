NEWS.ru учредил Премию имени погибшего военкора Никиты Цицаги
Премия «Взгляд сквозь сердце» имени военкора Никиты Цицаги, погибшего в зоне спецоперации, была учреждена информационным порталом NEWS.ru.
Главный редактор портала Ольга Сабурова заявила, что таким образом коллектив хочет почтить память коллеги, а также напомнить о том, насколько опасна работа журналиста.
Принять участие в смотре могут сотрудники зарегистрированных в России печатных СМИ, телеканалов и радиостанций, интернет-изданий и информационных агентств. Призовой фонд — 300 тысяч рублей.
«Темой конкурсных работ могут быть судьбы пострадавших в результате техногенных катастроф и природных катаклизмов, военных и политических конфликтов», - указали организаторы.
Отмечается, что оценивать работы конкурсантов будут ведущие специалисты медиасферы, общественные деятели и представители власти.
Никита Цицаги погиб в ДНР в результате атаки ВСУ в июне 2024 года. Он планировал сделать репортаж недалеко от Никольского монастыря под Угледаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru