Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2023 году
Министерство просвещения России утвердило расписание проведения единого государственного экзамена в 2023 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу, первыми в следующем году выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Тестирование по этим предметам пройдет 26 мая. После пройдет экзамен по русскому языку, он запланирован на 29 мая.
По базовой и профильной математике экзамен пройдет 1 июня, а 5 июня — по истории и физике. Обществознание школьники будут сдавать 8 июня, письменную часть иностранного языка и биологию — 13 июня. Устную часть иностранных языков будут сдавать в период с 16 по 17 июня. Последним пройдет экзамен по информатике, он состоится 19 и 20 июня.
Ранее Министерство просвещения России утвердило расписание основного государственного экзамена в 2023 году, основной этап ОГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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