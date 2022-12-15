Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2023 году

Министерство просвещения России утвердило расписание проведения единого государственного экзамена в 2023 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно приказу, первыми в следующем году выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Тестирование по этим предметам пройдет 26 мая. После пройдет экзамен по русскому языку, он запланирован на 29 мая.

По базовой и профильной математике экзамен пройдет 1 июня, а 5 июня — по истории и физике. Обществознание школьники будут сдавать 8 июня, письменную часть иностранного языка и биологию — 13 июня. Устную часть иностранных языков будут сдавать в период с 16 по 17 июня. Последним пройдет экзамен по информатике, он состоится 19 и 20 июня.

Ранее Министерство просвещения России утвердило расписание основного государственного экзамена в 2023 году, основной этап ОГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
ТЕГИ:РоссияЕГЭ
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