Победительницей конкурса «Мисс Россия-2022» стала представительница Оренбурга
Представительница Оренбурга Анна Линникова стала победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2022». Об этом сообщается в официальной группе состязания в соцсети «ВКонтакте».
Финал конкурса прошел накануне в Москве, пишет Газета.ру. Победительницу выбрали из 25 претенденток.
Новая «Мисс Россия» — 22-летняя студентка второго курса PR-отделения университета технологий управления и экономики в Санкт-Петербурге. Линникова работает моделью, увлекается шитьем и изучает французский язык.
Звание первой вице-мисс завоевала представлявшая Республику Чувашия Анна Будаева, второй вице-мисс стала Дарья Немаева из Хабаровского края, отмечает «Свободная пресса».
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