Победители премии «Экология – дело каждого» поучаствовали в «Зеленом подиуме»

Победители и лауреаты Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» поучаствовали во всероссийском фестивале моды и роста «Зеленый подиум» в Москве, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что все творческие решения, особенно инсталляции из переработанных материалов, сейчас крайне актуальны. По словам Родионовой, своим творчеством участники показали, что готовы внести вклад в экологию.

Глава Росприроднадзора рассказала, что юные творцы впервые представили свои работы широкой публике. Участники приехали на фестиваль в Москву из разных регионов России: Ивановской, Брянской, Вологодской, Ярославской областей, а также Краснодарского края. Самый младший участник – семилетний Даниил Звезденков. Он создал шляпу из коробок из-под сока и фантиков. Юные дизайнеры борются за чистоту окружающей среды: собственные коллекции одежды из вторсырья они представили на подиуме наравне с известными отечественными брендами.

Фестиваль «Зеленый подиум» направлен на развитие экологичных брендов и поддержку российских производителей аксессуаров и одежды. Проект объединяет экотренды и моду, а также выступает за продвижение осознанного потребления и экообразованности. По подиуму в саду имени Баумана прошли свыше 500 юных и уже состоявшихся моделей, а также звезды кино, театра и спорта. Они продемонстрировали одежду, созданную российскими дизайнерами. Юные авторы коллекций с заботой о природе подарили вторую жизнь старым, ненужным вещам.

Главным событием фестиваля стал перформанс, который представлял из себя модное прочтение русской классики. Организаторы фестиваля вместе с дизайнерами показали, как могли бы выглядеть литературные герои классических произведений, если бы они жили в наше время, а вдохновением стали сказки Александра Пушкина.

Кроме того, на площадке фестиваля поднимали острые вопросы защиты редких животных, в том числе китов. Проходили обсуждения, как соблюдать баланс природопользования и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Экологичные тренды поддерживают звезды российского театра, кино и спорта, которые стали почетными гостями фэшн-события – Эвелина Бледанс, Юлия Такшина, Ирина Лачина и другие.

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая была учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

Премию поддержали: АО «ОХК «Уралхим», АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», компания «СИБУР», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», ООО «Хартия», гранд отель «Жемчужина», ООО ДСОК «Жемчужина», ВДЦ «Орленок», Московский зоопарк, Школа акварели Сергея Андрияки, Гриниум, генеральный информационный партнер – РИА Новости, международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik.

Стратегическим медиапартнером выступил ТАСС. Также премию поддержали медиахолдинг «Русская медиагруппа», Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы и другие.



