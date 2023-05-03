Победители фестиваля социальной рекламы LIME XIII определятся 16 мая

Лучшие работы весеннего этапа текущего сезона объявят на церемонии награждения 29 мая

Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций LIME проводится в этом году в 13-й раз. Это сообщество объединяет людей разных возрастов, профессий и регалий, неравнодушных к социальным проблемам. Участники фестиваля с 2010 года присылают работы, посвященные проблемам семьи, детей, людей с инвалидностью, волонтерству, здоровью, защите животных и так далее.

Итоговое заседание жюри LIME XIII состоится 16 мая. На нем определятся лучшие фестивальные работы. В рамках весеннего этапа, в котором принимают участие физические лица, студенты, несовершеннолетние авторы и различные творческие коллективы, на конкурс было прислано более 750 работ. С 17 по 20 апреля малые жюри определили победителей в номинациях для участников до 18 лет, LIME. IMPACT, LIME. Брендинг территорий и LIME. Технологии XXI века. Победителей в восьми остальных номинациях определят 16 мая.

В состав жюри входят ведущие российские и зарубежные эксперты, в том числе члены Общественной палаты России, представители СМИ, информационных и рекламных агентств.

Победителей фестиваля LIME XIII объявят на церемонии награждения 29 мая 2023 года.

Учредителями фестиваля выступают факультет креативных индустрий НИУ «Высшая школа экономики» и АНО «Лаборатория социальной рекламы». Помимо российских конкурсантов, на конкурс присылают работы жители США, Испании, Нидерландов, Латвии, Израиля, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Белоруссии и Молдовы.

LIME XIII стартовал 15 декабря 2022 года. Конкурсанты могли участвовать в 21 номинации, перечень которых опубликован на сайте фестиваля. Среди них: социальная видеореклама, видео, корпоративная социальная ответственность, человек года в социальных коммуникациях, блогер года в социальных коммуникациях, мультиплатформенный проект и другие.

В 2023 году LIME анонсировал старт нового конкурсного этапа для юридических лиц — LIME Профи, который пройдет осенью 2023 года в рамках LIME XIII. Отправлять работы для участия в LIME Профи можно до 15 октября 2023 года.

