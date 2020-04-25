Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

В седьмом сезоне телевизионного шоу "Голос. Дети" победу одержала Олеся Казаченко. Об этом сообщает ТАСС.

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Как отмечает агентство, финал конкурса был оказан в пятницу на Первом канале. По результатам смс-голосования зрителей Казаченко набрала 35,7% голосов.

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона. Он собрал 40% голосов.

За победу в финале конкурса также боролись Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин из команды Полины Гагариной.

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ФОТО: THAM YUAN YUAN с сайта Pixabay
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