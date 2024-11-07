Победителем Премии «Взгляд сквозь сердце» стал фотокорреспондент Павел Волков
Победителем Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце» стал штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков, сообщил NEWS.ru.
Отбор заявок проходил в течение двух месяцев, с августа по сентябрь. После малое жюри сформировало шорт-лист, в который вошли 19 работ фотокорреспондентов, журналистов и видеооператоров из разных изданий. Победителем стал фотопроект «Помощь всем миром: как живут жители Курской области».
В этом году Премия проводилась впервые. Темой конкурсных работ стали судьбы пострадавших в результате природных катаклизмов и техногенных катастроф, военных и политических конфликтов. В состав жюри вошли в том числе директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, гендиректор ИА России ТАСС Андрей Кондрашов, член АРТ, ведущий программы «Вести» на канале «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс и член СПЧ РФ Юлия Белехова. В декабре пройдет церемония награждения победителя.
Премия была учреждена в память о корреспонденте Никите Цицаги, который погиб 16 июня 2024 года под Угледаром, готовя к выпуску репортаж о жизни монахов во время спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru