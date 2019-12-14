Победитель «Поля чудес» выиграл, отгадав слово с ошибкой

Редакторы программы допустили ошибку в слове «монпансье» и написали его на табло без одной буквы как «монпасье». Несмотря на это участник шоу назвал его и стал победителем в суперигре.

Напомним, что «Поле чудес» выходит в эфир с 1990 года. Леонид Якубович бессменно ведет проект с 1991 года. Первым ведущим был Владислав Листьев. Ранее НСН писала, что думает Якубович о секрете долгожительства «Поля чудес».