Победитель «Поля чудес» выиграл, отгадав слово с ошибкой

14 декабря 201918:37

Участник капитал-шоу «Поле чудес» победил в игре, угадав слово, которое было написано с ошибкой. Запись эфира размещена на сайте Первого канала. Участникам проекта было необходимо ответить на вопрос ведущего Леонида Якубовича о названии вальса, ноты которого при покупке конфет «товарищества Эйнем» получал клиент.

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Редакторы программы допустили ошибку в слове «монпансье» и написали его на табло без одной буквы как «монпасье». Несмотря на это участник шоу назвал его и стал победителем в суперигре.

Напомним, что «Поле чудес» выходит в эфир с 1990 года. Леонид Якубович бессменно ведет проект с 1991 года. Первым ведущим был Владислав Листьев. Ранее НСН писала, что думает Якубович о секрете долгожительства «Поля чудес».

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