В США неизвестный сорвал крупнейший джекпот в мире в размере $2,04 млрд
Самый большой джекпот в мире, сумма которого составила 2,04 млрд долларов, был разыгран в американском штате Калифорния, сообщает телеканал CNN.
Выигрышными в лотерее Powerball стали номера 10, 33, 41, 47 и 56, а также дополнительный шар с номером 10. Организаторы подтвердили, что как минимум в одном билете совпали все названные цифры.
Представитель лотереи Кэролин Беккер заявила, что обладатель выигрыша ещё не сообщил о себе, однако один миллионер уже известен. По её словам, это Джозеф Чахайед, который получил бонус в один млн долларов за то, что выигрышный билет был продан на его заправочной станции.
Ранее житель Санкт-Петербурга за 50 рублей приобрёл в мобильном приложении лотерейный билет, который принёс ему выигрыш в шесть млн рублей, сообщают «Невские новости».
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