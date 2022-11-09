В США неизвестный сорвал крупнейший джекпот в мире в размере $2,04 млрд

Выигрышными в лотерее Powerball стали номера 10, 33, 41, 47 и 56, а также дополнительный шар с номером 10. Организаторы подтвердили, что как минимум в одном билете совпали все названные цифры.

Представитель лотереи Кэролин Беккер заявила, что обладатель выигрыша ещё не сообщил о себе, однако один миллионер уже известен. По её словам, это Джозеф Чахайед, который получил бонус в один млн долларов за то, что выигрышный билет был продан на его заправочной станции.

Ранее житель Санкт-Петербурга за 50 рублей приобрёл в мобильном приложении лотерейный билет, который принёс ему выигрыш в шесть млн рублей, сообщают «Невские новости».

