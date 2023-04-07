«Победа» с июня возобновит рейсы в турецкую Аланию

Лоукостер «Победа» объявил о возобновлении продажи билетов в турецкую Аланию.

«Аэрофлот» заявил о риске для зарубежных рейсов из-за закона о личных данных

В пресс-службе авиакомпании, входящей в группу «Аэрофлот», уточнили, что рейс Москва («Внуково») - Алания (Газипаша) будет выполняться ежедневно.

«Полёты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года», - отмечается в сообщении авиаперевозчика.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что авиакомпания Royal Air Maroc возобновит рейсы по маршруту Москва – Касабланка, первый полёт запланирован на второе мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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