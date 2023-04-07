«Победа» с июня возобновит рейсы в турецкую Аланию
7 апреля 202316:44
Лоукостер «Победа» объявил о возобновлении продажи билетов в турецкую Аланию.
В пресс-службе авиакомпании, входящей в группу «Аэрофлот», уточнили, что рейс Москва («Внуково») - Алания (Газипаша) будет выполняться ежедневно.
«Полёты по этому маршруту начнутся 1 июня 2023 года», - отмечается в сообщении авиаперевозчика.
Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что авиакомпания Royal Air Maroc возобновит рейсы по маршруту Москва – Касабланка, первый полёт запланирован на второе мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru