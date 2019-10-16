«Победа» резко повышает цены на перелеты из-за рубежа
Российский лоукостер «Победа» резко повышает стоимость билетов на перелеты из-за рубежа в Россию, сообщают «Ведомости». Это решение перевозчик принял после того, как прокуратура запретила компании взимать плату в 25 евро с пассажиров за регистрацию на стойках зарубежных аэропортов.
Стоимость билетов поднимется на те же 25 евро (1800 рублей). В компании объяснили, что в России регистрация на стойках аэропортов не является отдельной услугой, поэтому траты закладывается в общие аэропортовые сборы и, соответственно, стоимость билетов, отмечает Ura.ru.
Зарубежные аэропорты, как правило, сами устанавливают плату за регистрацию на стойках, в среднем тариф составляет 25 евро, сообщает РИА ФАН.
Средняя стоимость билета перелета за рубеж «Победой» в прошлый зимний сезон составляла 4500 рублей. Таким образом, перелеты за границу в среднем подорожают на 40%.
Как отмечает Москва 24, ранее перевозчик отменил комиссию за приобретение билетов на сайте компании.
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