«Победа» резко повышает цены на перелеты из-за рубежа

Стоимость билетов поднимется на те же 25 евро (1800 рублей). В компании объяснили, что в России регистрация на стойках аэропортов не является отдельной услугой, поэтому траты закладывается в общие аэропортовые сборы и, соответственно, стоимость билетов, отмечает Ura.ru.

Зарубежные аэропорты, как правило, сами устанавливают плату за регистрацию на стойках, в среднем тариф составляет 25 евро, сообщает РИА ФАН.

Средняя стоимость билета перелета за рубеж «Победой» в прошлый зимний сезон составляла 4500 рублей. Таким образом, перелеты за границу в среднем подорожают на 40%.

Как отмечает Москва 24, ранее перевозчик отменил комиссию за приобретение билетов на сайте компании.

