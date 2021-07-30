«Победа разума»: Мясников оценил отмену перчаточного режима в столице

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на фоне улучшения ситуации с COVID-19 отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы.

«Отмена перчаток в Москве — победа разума. Мне это особенно приятно! Отходим от демонизации вируса, значит есть понимание, что берем ситуацию под контроль, концентрируемся на действительно нужном и проявляем уважение к своим гражданам», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Напомним, требование о ношении перчаток действовало в Москве с 12 мая прошлого года.

