Из-за атаки БПЛА ВСУ на Москву в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»

На фоне атаки украинских беспилотников на столичный регион в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер». Об этом сообщили в Росавиации.

По данным источника, в авиагавани задержаны рейсы на вылет и прилет. Также закрыт калужский аэропорт.

Согласно информации Росавиации, всего за последние два дня на запасные аэродромы ушли 134 самолета, 78 из которых должны были приземлиться в «Шереметьеве», 45 — во «Внукове», восемь — в «Домодедове» и три — в «Жуковском».