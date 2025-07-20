Из-за атаки БПЛА ВСУ на Москву в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»

На фоне атаки украинских беспилотников на столичный регион в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер». Об этом сообщили в Росавиации.

По данным источника, в авиагавани задержаны рейсы на вылет и прилет. Также закрыт калужский аэропорт.

Согласно информации Росавиации, всего за последние два дня на запасные аэродромы ушли 134 самолета, 78 из которых должны были приземлиться в «Шереметьеве», 45 — во «Внукове», восемь — в «Домодедове» и три — в «Жуковском».

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Утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших на Москву. По его словам, на местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

При этом, согласно информации Министерства обороны России, в период с 8:00 до 8:10 часов утра по Москве дежурными средствами ПВО были уничтожены пять БПЛА ВСУ над Брянским и Калужским регионами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT писал, что за прошедшую ночь дежурные силы ПВО РФ перехватили и ликвидировали более 90 БПЛА ВСУ над территорией страны.

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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
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