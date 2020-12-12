Сергунина: 800 мероприятий ждет участников молодежного онлайн-марафона в Москве

В столице 14 декабря состоится онлайн-марафон для молодежи «Ты в Москве». Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

«14 декабря в столице начнется онлайн-марафон для молодежи «Ты в Москве». За 10 дней для студентов и школьников проведут 800 различных мероприятий - от мастер-классов и встреч с известными людьми до онлайн-викторин и нетворкинга», - пояснила Сергунина.

Марфон организовали в социальной сети «ВКонтакте». Присоединиться к нему и ознакомиться с программой можно на страничке «Молодежи Москвы».

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В программе молодежного проекта «Московский диалог» - тренинги личного роста, учет аспектов для выбора вузов, выработка навыков взрослой жизни. Для ребят также организуют нетворкинги - онлайн-встречи, где они смогут завести полезные знакомства.

На онлайн-платформе «ВРаботе» организован карьерный марафон и ярмарка вакансий, куда можно отправить свое резюме.

Также запланированы мероприятия некоммерческих молодежных организаций - Российских студенческих отрядов, Студенческого координационного совета, молодежного общественного движения «Волонтерская рота Боевого братства», Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других.

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Фото: РИА Новости
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