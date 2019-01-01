По просьбе адвокатов Иван Голунов направлен в больницу для обследования

Корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов, который обвиняется в сбыте наркотиков, был направлен в больницу для обследования. Такое решение было принято после жалоб на плохое самочувствие. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

В сообщении говорится, что обвиняемый обратился с жалобами на плохое самочувствие. По результатам осмотра медицинскими сотрудниками было принято решение о госпитализации с целью проведения обследования.

Как сообщалось ранее, сотрудника «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре столицы 6 июня. По данным Главного управления МВД РФ по Москве, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 гр. метилэфедрона. Кроме того, по месту проживания журналиста было обнаружено более 5 гр. кокаина. По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ).

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу столичного главка министерства внутренних дел Олега Баранова взять под личный контроль расследование дела журналиста. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, следов побоев на теле Ивана Голунова обнаружено не было.











