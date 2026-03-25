ФСБ провела «социальный эксперимент», предложив россиянам за деньги совершить диверсии

В его рамках россиянам за деньги было предложено совершить диверсии. В Telegram было размещено объявление о «легком заработке». Пользователей просили перейти в анонимный бот. За несколько часов публикацию посмотрели 28 тысяч человек. 176 человек перешли в бот, нажав кнопку «Старт».

Когда силовики сообщили о незаконности такой деятельности, отсеялось 40 человек. Оставшимся предложили стать наркокурьером за 50–60 тысяч рублей, или совершить диверсию за сумму до трех миллионов рублей. На этом чат покинули еще 56 человек.

Докучаева отметила, что до конца дошли 10 человек. Потенциально они были готовы за деньги «совершить любую работу, в том числе и диверсию». Данные об этих людях были переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

