Увольняющихся из-за низких зарплат полицейских предложили отправлять на СВО
В Ассоциации профсоюзов полиции России не поддержали идею направлять на специальную военную операцию уволившихся из-за низких зарплат сотрудников МВД, сообщает Daily Storm со ссылкой на главу ассоциации Алексея Лобарева.
Он назвал инициативу популизмом. Лобарев указал, что некоторые изначально ушли из органов участвовать в боевых действиях из-за финансового вопроса. «Люди сами определяют, как им строить будущее. И многие идут [на СВО]. Но просто делать это как обязаловку — неправильно», — отметил ветеран специальной службы Московского уголовного розыска.
Другой ветеран МВД, председатель Самарского регионального отделения «Российский Союз ветеранов» Владимир Самохвалов, считает, что воевать на СВО или нет — личное дело каждого сотрудника. «Но Родину, конечно же, защищать надо», - подчеркнул он.
Ранее депутат Пермской городской Думы Владимир Плотников заявил, что правоохранители не имеют права уходить со службы «в это сложное время», поскольку имеют «долг перед нашей Родиной». А тех, кто уволился из МВД, следует мобилизовать на СВО в первую очередь. «Там хорошо платят», — подчеркнул парламентарий.
В МВД нередко относятся к людям, как к рабам ради выполнения планов, спущенных сверху. Однако не каждый готов работать в таких условиях и сталкиваться с бюрократией, что подтверждает волна увольнений, заявил в беседе с НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Горячие новости
- Москвичи массово устанавливают проводной интернет
- СМИ: По искам Генпрокуратуры арестованы многомиллионные активы двух судей
- Трамп: США добиваются встречи Путина и Зеленского для сделки
- Увольняющихся из-за низких зарплат полицейских предложили отправлять на СВО
- ФСБ провела «социальный эксперимент», предложив россиянам за деньги совершить диверсии
- СМИ: Команда Трампа добивается быстрого соглашения с Ираном
- СМИ опубликовали план США по Ирану из 15 пунктов
- СМИ: У россиян стали отбирать дачные участки
- Зеленский призвал Раду готовиться еще к трем годам боёв
- Кравцов: Обсуждается запрет на телефоны детям до определенного возраста