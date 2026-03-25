Увольняющихся из-за низких зарплат полицейских предложили отправлять на СВО

Он назвал инициативу популизмом. Лобарев указал, что некоторые изначально ушли из органов участвовать в боевых действиях из-за финансового вопроса. «Люди сами определяют, как им строить будущее. И многие идут [на СВО]. Но просто делать это как обязаловку — неправильно», — отметил ветеран специальной службы Московского уголовного розыска.

Другой ветеран МВД, председатель Самарского регионального отделения «Российский Союз ветеранов» Владимир Самохвалов, считает, что воевать на СВО или нет — личное дело каждого сотрудника. «Но Родину, конечно же, защищать надо», - подчеркнул он.

Ранее депутат Пермской городской Думы Владимир Плотников заявил, что правоохранители не имеют права уходить со службы «в это сложное время», поскольку имеют «долг перед нашей Родиной». А тех, кто уволился из МВД, следует мобилизовать на СВО в первую очередь. «Там хорошо платят», — подчеркнул парламентарий.

В МВД нередко относятся к людям, как к рабам ради выполнения планов, спущенных сверху. Однако не каждый готов работать в таких условиях и сталкиваться с бюрократией, что подтверждает волна увольнений, заявил в беседе с НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

