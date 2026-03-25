СМИ: Борис Гребенщиков получил гражданство Британии

Музыкант Борис Гребенщиков (признан в России иностранным агентом) получил гражданство Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британский реестр отчетности компаний.

По данным реестра, Гребенщиков и его жена в декабре 2022 года учредили в Британии компанию BG PLUS LLP. Как отмечается в учредительных документах, они оба были гражданами России.

Позднее, 16 марта 2026 года, организация подала документы в реестр об изменении персональных данных владельцев. В двух отдельных уведомлениях указано, что Гребенщиков и его супруга теперь являются гражданами Соединенного Королевства.

Борис Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции, артист обосновался в Лондоне. В июне 2023 года его внесли в реестр иноагентов, пишет 360.ru.

