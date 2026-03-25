Москвичи массово устанавливают проводной интернет

Согласно данным «Авито Услуги», наиболее заметный рост на установку проводного интернета зафиксирован в Москве: спрос на подключение квартир и офисов увеличился в три раза. Аналогичный рост отмечен к организации доступа в интернет на дачах и в загородных домах.

Одновременно москвичи стали чаще обращаться к специалистам для настройки домашнего интернета. Спрос на усиление сигнала Wi-Fi увеличился более чем в два раза, на настройку роутеров — на 74%, на диагностику сетевого оборудования — на 72%, на прокладку кабеля — на 51%.

В целом по стране также наблюдается рост спроса на услуги по усилению сигнала (+17%), перенастройке роутеров (+14%), диагностике сетевого оборудования (+9%) и прокладке интернет-кабеля (+7%).

Ранее стало известно, что в России установлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров на фоне отключения интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

