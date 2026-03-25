Москвичи массово устанавливают проводной интернет
В первом квартале 2026 года в России вырос спрос на доступ к широкополосному интернету, сообщают «Ведомости».
Согласно данным «Авито Услуги», наиболее заметный рост на установку проводного интернета зафиксирован в Москве: спрос на подключение квартир и офисов увеличился в три раза. Аналогичный рост отмечен к организации доступа в интернет на дачах и в загородных домах.
Одновременно москвичи стали чаще обращаться к специалистам для настройки домашнего интернета. Спрос на усиление сигнала Wi-Fi увеличился более чем в два раза, на настройку роутеров — на 74%, на диагностику сетевого оборудования — на 72%, на прокладку кабеля — на 51%.
В целом по стране также наблюдается рост спроса на услуги по усилению сигнала (+17%), перенастройке роутеров (+14%), диагностике сетевого оборудования (+9%) и прокладке интернет-кабеля (+7%).
Ранее стало известно, что в России установлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров на фоне отключения интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Отбывший наказание за хищение более 900 млн руб. Митволь может стать фигурантом нового дела
- В перечень автомобилей для работы в такси добавили Haval Jolion, F7 и Tenet Т7
- СМИ: Банкиры не хотят платить за подтверждение операций через МАХ
- Москвичи массово устанавливают проводной интернет
- СМИ: По искам Генпрокуратуры арестованы многомиллионные активы двух судей
- Трамп: США добиваются встречи Путина и Зеленского для сделки
- Увольняющихся из-за низких зарплат полицейских предложили отправлять на СВО
- ФСБ провела «социальный эксперимент», предложив россиянам за деньги совершить диверсии
- СМИ: Команда Трампа добивается быстрого соглашения с Ираном
- СМИ опубликовали план США по Ирану из 15 пунктов