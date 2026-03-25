СМИ: Банкиры не хотят платить за подтверждение операций через МАХ
Российские банки не хотят платить за подтверждение операций через МАХ, сообщает «Коммерсант».
Банкиры просят не навязывать своим клиентам способы подтверждения операций, которые ограничены в готовящемся ко второму чтению законопроекте «Антифрод 2.0» сообщениями в национальном мессенджере и СМС. Участники рынка считают, что принятие данной нормы не приведет к заметному усилению защиты операций, но удвоит их расходы. Эксперты указывают, что, СМС давно ненадежны, а МАХ в нынешнем виде в ряде случаев не сможет обеспечить подтверждение операций по техническим причинам.
Представители финансового сообщества предлагают использовать альтернативные варианты, призванные снизить издержки банков для подтверждения операций. Соответствующее письмо в Центробанк и правительство РФ направил Национальный совет финансового рынка.
Мессенджер МАХ может привлечь аудиторию из лояльных России стран ближнего зарубежья, но гарантий этого нет, заявил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
