СМИ: Банкиры не хотят платить за подтверждение операций через МАХ

Банкиры просят не навязывать своим клиентам способы подтверждения операций, которые ограничены в готовящемся ко второму чтению законопроекте «Антифрод 2.0» сообщениями в национальном мессенджере и СМС. Участники рынка считают, что принятие данной нормы не приведет к заметному усилению защиты операций, но удвоит их расходы. Эксперты указывают, что, СМС давно ненадежны, а МАХ в нынешнем виде в ряде случаев не сможет обеспечить подтверждение операций по техническим причинам.

Представители финансового сообщества предлагают использовать альтернативные варианты, призванные снизить издержки банков для подтверждения операций. Соответствующее письмо в Центробанк и правительство РФ направил Национальный совет финансового рынка.

Мессенджер МАХ может привлечь аудиторию из лояльных России стран ближнего зарубежья, но гарантий этого нет, заявил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

