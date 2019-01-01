По просьбам жителей в Восточном Измайлове построят спорткомплекс

Добавим, в программу реновации микрорайонов 36-28 района Восточное Измайлово вошло более тридцати домов. Вместо них планируется построить 10 современных жилых зданий. Для улучшения транспортной доступности района расширят проезжую часть ул. 13-я Парковая и ул. 15-я Парковая – на участке от Измайловского бульвара до Сиреневого бульвара.

Программа реновации в российской столице была утверждена 1 июня 2017 года. Она коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.

В общей сложности программа насчитывает более пяти тысяч домов. Эксперты отмечают, что сейчас под строительство новых жилых домов выделено 323 «стартовые» площадки. Там можно возвести более четырёх с половиной миллионов квадратных метров жилья.

Отмечается, что в текущем году по программе реновации планируется переселить свыше 12 тыс. человек.



