По программе реновации в Москве расселено почти 550 домов

По программе реновации в Москве из ветхих домов переселено свыше 116 тысяч человек. С начала реализации программы расселено 548 домов, жители которых переехали в 280 новостроек. Такие цифры привёл заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, темп реализации программы реновации наращивается во всех округах столицы. Лидерами по расселению являются Восточный административный округ – 80 домов, на втором месте Западный округ – 72 дома, и замыкает тройку лидеров Юго-Восточный округ – там расселено 69 домов.

Как, в свою очередь, уточнил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, из общего числа расселенных домов 313 уже снесены. Сейчас на их месте ведется активное строительство новых жилых корпусов и социальной инфраструктуры.