По программе реновации в Москве расселено почти 550 домов

По программе реновации в Москве из ветхих домов переселено свыше 116 тысяч человек. С начала реализации программы расселено 548 домов, жители которых переехали в 280 новостроек. Такие цифры привёл заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, темп реализации программы реновации наращивается во всех округах столицы. Лидерами по расселению являются Восточный административный округ – 80 домов, на втором месте Западный округ – 72 дома, и замыкает тройку лидеров Юго-Восточный округ – там расселено 69 домов.

Как, в свою очередь, уточнил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, из общего числа расселенных домов 313 уже снесены. Сейчас на их месте ведется активное строительство новых жилых корпусов и социальной инфраструктуры.

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По мнению экспертов, высокий темп реализации программы расселения старых пятиэтажек, взятый столичными властями, позволит успешно завершить весь этот масштабный проект. Как отметил декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгений Михайленко, строительство является циклической отраслью, которая требует ритмичного финансирования и чёткой реализации отдельных этапов проекта.

«Своевременное высвобождение территорий, ранее занятых ветхим жилищным фондом, обеспечивает максимально быстрое включение в программу дополнительных участков. Это позволяет, с одной стороны, сократить сроки переселения, а с другой – включить в экономически активную городскую жизнь неэффективные территории», – пояснил Михайленко.

В программу реновации ветхого жилищного фонда, которая была утверждена в 2017 году, включено 5175 домов, в которых проживает почти 1 млн москвичей.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МоскваСтроительствоРеновация Жилья

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