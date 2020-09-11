По подозрению в мошенничестве арестован замглавы департамента Минпромторга

Заместитель директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антон Исаев, обвиняемый в мошенничестве, был арестован по решению Замоскворецкого суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Чиновник останется под арестом до 13 октября. О подобной мере пресечения ходатайствовало следствие. Как сообщает агентство, дело ведет четвертое управление МВД.

Исаев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, ему вменяют обвинение по статье 159, часть 4 УК РФ. Статья предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Министерство промышленности и торговли ранее заявило, что содействует следственным органам, начиная с этапа доследственной проверки. Министерство подсчитало ущерб, который государству нанесли действия Исаева и подконтрольного ему ПАО "Аквасервис".

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МинпромторгАрест
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