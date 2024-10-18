По мотивам игры «Смута» создадут интерактивную новеллу для смартфонов

Разработчик игры «Смута» компания «Сайберия Нова» объявила о партнерстве с создателями интерактивной новеллы для мобильных устройств «Смута: Зов сердца». Об этом говорится в официальном Telegram-канале игры.

Видеоигру «Смута» назвали «праздником российского геймдева»

Персонажами новеллы станут главные герои классической «Смуты» - Юрий Милославский и Кирша.

Визуальные новеллы - это интерактивный текстовый квест. Суть геймплея заключается в выборе действий, который влияет на развитие сюжета.

Ранее выход российской видеоигры «Смута» отпраздновали историческим фестивалем в Нижнем Новгороде, напоминает RT.

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ФОТО: Пресс-служба "ИРИ"
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