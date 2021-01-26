По итогам несогласованных акций в России возбудили 20 уголовных дел

Петренко указала, что большая часть дел возбуждена по статье 318 УК РФ. Подозреваемые в совершении данных действий уже задержаны. По ее словам, о результатах следственных действий известно председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Представитель СК отметила, что главы подразделений Следственного комитета в Москве, Петербурге, Липецкой и Калужской областях, а также в Приморском крае уже доложили о возбужденных уголовных делах во вверенных им регионах. Бастрыкин, по данным Петренко поручил начать работать над этими делами криминалистам Главного управления криминалистики.

По словам представителя СК, Бастрыкин отметил активную работу своих подчиненных и выразил им благодарность. Глава СК РФ добавил, что, кроме обнаружения виновников правонарушений, необходимо провести "профилактическую работу с молодежью".