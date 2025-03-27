Суд арестовал основателя «Русагро» по обвинению в мошенничестве до 25 мая
Мещанский суд Москвы арестовал основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича до 25 мая, передает РИА Новости. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя.
Он обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Сам Мошкович попросил отпустить его под залог в 1 млрд рублей. Следователь же отметил, что у Мошковича есть самолет Bombardier и родственники за границей - дочь во Франции и сын с гражданством Кипра. При этом сам бизнесмен имеет гражданство Израиля.
Мошкович занимает 55-е место в списке российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. Он является основателем одной из ведущих строительных компаний в Москве Level Group, передает.
После задержания основателя крупнейшего агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича прибыльный актив, скорее всего, попадет под государственный контроль, объяснил политолог Павел Салин «Радиоточке НСН».
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