Суд арестовал основателя «Русагро» по обвинению в мошенничестве до 25 мая

Сам Мошкович попросил отпустить его под залог в 1 млрд рублей. Следователь же отметил, что у Мошковича есть самолет Bombardier и родственники за границей - дочь во Франции и сын с гражданством Кипра. При этом сам бизнесмен имеет гражданство Израиля.

Мошкович занимает 55-е место в списке российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. Он является основателем одной из ведущих строительных компаний в Москве Level Group, передает.

После задержания основателя крупнейшего агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича прибыльный актив, скорее всего, попадет под государственный контроль, объяснил политолог Павел Салин «Радиоточке НСН».

