По факту утечки данных москвичей, переболевших COVID-19, возбуждено дело
МВД возбудило уголовное дело по факту массовой утечки личных данных жителей Москвы, которые переболели COVID-19. Об этом сообщает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем канале в Telegram.
ГУ МВД ответило на соответствующий запрос Хинштейна. В письме указано, что дело возбуждено в соответствии с ч.1 ст. 273 УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".
Информация об утечке данных 300 тысяч переболевших коронавирусом москвичей появилась еще 9 декабря 2020 года. Впервые об этом заявил оперштаб по борьбе с COVID-19. По данным штаба, причиной утечки стал человеческий фактор.
Информация о ФИО, дате рождения, адреса и паспортные данные, а также номера телефонов и сведения, составляющие врачебную тайну оказались в открытом доступе. Депутат Хинштейн заявил, что намерен проследить за ходом данного уголовного дела.
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