По факту отравления детей в лагере под Нижним Тагилом заведено дело

С 25 по 31 июля в лагере из-за предоставления не отвечающих требованиям безопасности услуг и несвоевременного выявления заболевших произошла вспышка норовирусной инфекции. Лагерь закрыли 1 августа. К отравлению привела контактно-бытовая передача вируса.

Ранее у воспитанников дошкольного учреждения в Москве сразу после приема пищи возникла рвота. Сотрудники детсада вызвали медиков.

