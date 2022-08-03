По факту отравления детей в лагере под Нижним Тагилом заведено дело
Следователи завели уголовное дело после отравления девяти детей в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом, сообщает управление Следственного комитета по Свердловской области.
С 25 по 31 июля в лагере из-за предоставления не отвечающих требованиям безопасности услуг и несвоевременного выявления заболевших произошла вспышка норовирусной инфекции. Лагерь закрыли 1 августа. К отравлению привела контактно-бытовая передача вируса.
Ранее у воспитанников дошкольного учреждения в Москве сразу после приема пищи возникла рвота. Сотрудники детсада вызвали медиков.
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