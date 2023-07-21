«По-доброму»: Песков рассказал об отношении Путина к творчеству, связанному с СВО
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-доброму относится к любым проявлениям творчества, связанного со специальной военной операцией (СВО), сообщает РИА Новости.
Комментируя клип певца Shaman, который был снять в зоне СВО, он отметил, что «это очень важно для поднятия патриотического духа».
«И так было всегда. И отрадно видеть, что это есть и сегодня», - указал представитель Кремля, добавив, что сам он «очень положительно» относится к творчеству Shaman.
Ранее власти Канады ввели санкции против продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии, актёров Дмитрия Харатьяна и Ивана Охлобыстина, певца Филиппа Киркорова, исполнителей Shaman и Юлии Чичериной, режиссёра Никиты Михалкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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