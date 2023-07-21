«По-доброму»: Песков рассказал об отношении Путина к творчеству, связанному с СВО

Комментируя клип певца Shaman, который был снять в зоне СВО, он отметил, что «это очень важно для поднятия патриотического духа».

«И так было всегда. И отрадно видеть, что это есть и сегодня», - указал представитель Кремля, добавив, что сам он «очень положительно» относится к творчеству Shaman.

Ранее власти Канады ввели санкции против продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии, актёров Дмитрия Харатьяна и Ивана Охлобыстина, певца Филиппа Киркорова, исполнителей Shaman и Юлии Чичериной, режиссёра Никиты Михалкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

