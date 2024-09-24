По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали недвижимость на 82,5 млн рублей

В деле фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи кв. м, загородный дом в 2,5 тысячи «квадратов», баня в 420 кв. м в Тверской области. Имущество оформлено на ООО «Волжский берег», его руководитель — обвиняемый по делу Сергей Бородин.

Согласно базам оценки недвижимости, кадастровая стоимость земельного участка составляет не менее 44 млн рублей, загородного дома — 38,6 млн.

Ранее столичный Басманный суд оставил Тимура Иванова в СИЗО, пишет 360.ru. Экс-замминистра обвиняют в получении взяток в особо крупном размере на сумму почти в 1,2 млрд рублей. Также срок ареста продлили его предполагаемому соучастнику Сергею Бородину.

