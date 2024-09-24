По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали недвижимость на 82,5 млн рублей
Недвижимость стоимостью около 82,5 млн рублей арестовали по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
В деле фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи кв. м, загородный дом в 2,5 тысячи «квадратов», баня в 420 кв. м в Тверской области. Имущество оформлено на ООО «Волжский берег», его руководитель — обвиняемый по делу Сергей Бородин.
Согласно базам оценки недвижимости, кадастровая стоимость земельного участка составляет не менее 44 млн рублей, загородного дома — 38,6 млн.
Ранее столичный Басманный суд оставил Тимура Иванова в СИЗО, пишет 360.ru. Экс-замминистра обвиняют в получении взяток в особо крупном размере на сумму почти в 1,2 млрд рублей. Также срок ареста продлили его предполагаемому соучастнику Сергею Бородину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru