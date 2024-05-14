«Вторичное отношение»: Почему сотрудники полиции уходят из профессии

В связи с этим, глава профсоюза сотрудников полиции пояснил, что за последнее время зарплаты сотрудникам ППС немного увеличились, но только в Москве, и за счет доплаты от мэра, однако эти выплаты коснулись не всех.

«Например сотрудники полиции в метрополитене эту доплату практически не получают. Хотя это та же самая патрульно-постовая служба, еще и под землей. И люди из метро стараются уйти. Потому что там очень тяжело работать, и их не приравнивают к ППС. Они получают меньше примерно на 10 тысяч», - пояснил Пашкин.

Еще одной серьезной проблемой, по его словам, является «дикая коррупция» и выплаты в регионах.

«В других регионах повысили, но нет средств на оплату субсидий. Порядка 25-30 тысяч сотрудников ждут субсидии с 2013 года. Вот это вторичное отношение к полиции привело фактически к тому, что она разваливается на глазах. Коррупционная система хуже, чем в министерстве обороны. Все пытаются каким-то образом заработать. Честные нормальные люди не могут работать в полиции. Их выживают. Сейчас в Москве рядовой сотрудник ППС получает порядка 80 тысяч рублей за выслугу 10 лет. А в регионах зарплата 50 тысяч. С обновлениями в составе министерств скоро начнутся существенные реформации и в ведомствах, и как только новый министр обороны Андрей Белоусов наведет порядок в своем министерстве, придет время и для обновления структуры МВД», - подчеркнул Пашкин.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что бывший первый вице-премьер Белоусов на новом посту сможет устранить коррупцию в Минобороны РФ и позаботиться о развитии военно-промышленного комплекса, напоминает телеграм-канал "Радиоточка НСН".

