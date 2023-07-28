Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды
В Сочи из-за непогоды закрыли все пляжные территории, сообщает городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы в своем Telegram-канале.
Ожидается шторм в 4-5 баллов, а вплоть до конца суток 29 июля на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей на море.
Ранее сообщалось, что в Сочи готовят новый генплан, который определит развитие курорта до 2044 года. Документ должны утвердить осенью. Отмечается, что одна из основных проблем – это водоотведение, а также старые, изношенные сети. Генплан Сочи до 2044 года предусматривает новую схему водоотведения поверхностных сточных вод, чтобы решить проблему с затоплениями, сообщили «Радиоточке НСН» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru