«Пляжи и экскурсии»: 48% россиян отправляются в путешествие на автомобиле
Поездки на автомобиле по стране выбирают 48% россиян, показал совместный опрос Банка ДОМ.РФ, Финансового университета при правительстве РФ и Авито Авто.
Россияне рассказали, что популярные цели таких путешествий - увидеть природные красоты (более 41%), отдохнуть на пляже (24%), проехать по экскурсионному маршруту, посетить культурно-массовые мероприятия (более 20%), а также исторические достопримечательности (19%), рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал НСН, что автотуризм позволяет сделать путешествие дешевле в два раза.
По его словам, из-за дороговизны перелетов продолжается рост спроса на автопутешествия, личный автомобиль дает возможность в два-три раза сэкономить в путешествии. Такой туризм дает возможность выбрать свой маршрут, который можно спланировать заранее. Лучше заранее бронировать гостиницы, самое главное – наметить программу, посоветовал Горин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Пляжи и экскурсии»: 48% россиян отправляются в путешествие на автомобиле
- СМИ: ХАМАС готовится к возобновлению боевых действий с Израилем в Газе
- Россияне назвали достойной пенсию в размере 50 тысяч рублей в месяц
- Комики Дедищев и Чебатков попали в ДТП в США
- Российская армия выбила ВСУ из села Скудное
- Вирусолог Нетесов: Новый коронавирус пока не представляет опасности для людей
- Тарпищев допустил, что 20 российских теннисистов сменят спортивное гражданство
- В ДТП в Башкирии пострадали семь человек
- Стивен Кинг приступил к написанию сценария сериала по своей книге «Темная башня»
- На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru