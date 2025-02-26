«Пляжи и экскурсии»: 48% россиян отправляются в путешествие на автомобиле

Поездки на автомобиле по стране выбирают 48% россиян, показал совместный опрос Банка ДОМ.РФ, Финансового университета при правительстве РФ и Авито Авто.

Россияне рассказали, что популярные цели таких путешествий - увидеть природные красоты (более 41%), отдохнуть на пляже (24%), проехать по экскурсионному маршруту, посетить культурно-массовые мероприятия (более 20%), а также исторические достопримечательности (19%), рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Загадить страну?»: В Госдуме не поддержали автотуризм в заповедники

Так, вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал НСН, что автотуризм позволяет сделать путешествие дешевле в два раза.

По его словам, из-за дороговизны перелетов продолжается рост спроса на автопутешествия, личный автомобиль дает возможность в два-три раза сэкономить в путешествии. Такой туризм дает возможность выбрать свой маршрут, который можно спланировать заранее. Лучше заранее бронировать гостиницы, самое главное – наметить программу, посоветовал Горин, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АвтомобилиДорогиТуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры