В московских аэропортах из-за нелетной погоды задержаны и отменены больше 40 рейсов
17 января 202115:44
В аэропортах Москвы в связи с непогодой 44 рейса задержаны и отменены, указывает сервис «Яндекс.Расписания».
По информации на 15:27 (мск) 17 января в «Домодедово» задержали 16 рейсов, один отменили, во «Внуково» девять рейсов задержали, отменили четыре, в Шереметьево – задержали десять рейсов, отменили также четыре.
Ранее из-за погодных условий начались сбои в работе аэропортов в Краснодаре и Сочи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru