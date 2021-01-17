В московских аэропортах из-за нелетной погоды задержаны и отменены больше 40 рейсов

В аэропортах Москвы в связи с непогодой 44 рейса задержаны и отменены, указывает сервис «Яндекс.Расписания».

Аэропорт Сочи не принимает рейсы из-за непогоды

По информации на 15:27 (мск) 17 января в «Домодедово» задержали 16 рейсов, один отменили, во «Внуково» девять рейсов задержали, отменили четыре, в Шереметьево – задержали десять рейсов, отменили также четыре.

Ранее из-за погодных условий начались сбои в работе аэропортов в Краснодаре и Сочи.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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