В московских аэропортах из-за нелетной погоды задержаны и отменены больше 40 рейсов

По информации на 15:27 (мск) 17 января в «Домодедово» задержали 16 рейсов, один отменили, во «Внуково» девять рейсов задержали, отменили четыре, в Шереметьево – задержали десять рейсов, отменили также четыре.

Ранее из-за погодных условий начались сбои в работе аэропортов в Краснодаре и Сочи.

