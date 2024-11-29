«Плюс 200% прибыли»: Кому выгоден рост контрафакта на табачном рынке

«При такой динамике роста акцизов, как у нас, мы имеем очень привлекательный налоговый зазор. Если ты не платишь налог (акциз и НДС), то у тебя 200% дополнительной прибыли. При этом не важно, где нелегальные сигареты будут выпущены. Любые варианты приемлемы, если светит такая прибыль. Самый большой объем обеспечивает ввоз нелегальных сигарет из сопредельных стран (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении), где толком нет ни границ, ни контроля. Это полулегальная схема, потому что очень часто везут продукцию, за которую уплачены налоги в странах происхождения. То есть сигареты легальные в Белоруссии, но безакцизные в России. Хотя справедливости ради отмечу, что в той же Белоруссии производятся сигареты прекрасного качества, то же самое касается и Казахстана, и Армении», — сказал Королев.

Собеседник НСН также рассказал, как отличить продукцию подпольного производства от качественных сигарет.

«Конечно, еще есть и подпольное производство, и контрабанда. Как раз-таки в случае с подпольным производством ситуация обратная — там пытаются максимально удешевить производство, поэтому вместо табака можно встретить солому. Это самая опасная продукция. Отличить контрафактную продукцию довольно просто — конечно, маркировка “Честный знак” гарантией не является, но если упаковка сделана плохо, если видно, что высыпаются табачные крошки или какая-то смесь, это должно напрягать, потому что сейчас производственные линии на таком уровне у нормальных производителей, что внешний вид упаковки будет на очень достойном уровне», — подытожил он.

Ранее глава Союза потребителей Петр Щелищ заявил, что проблему курения молодежи не решить запретами, это только спровоцирует интерес и рост нелегального рынка. Об этом заявил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

