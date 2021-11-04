Плотный туман опустится на Москву до утра пятницы

По данным ведомства, видимость может составлять 200-500 метров. Мэрия города призвала быть внимательней на дорогах. Ожидается, что туман простоит в Москве всю ночь и станет рассеиваться после 9 утра пятницы.

Сильный туман в Москве в понедельник на текущей недели вызвал сложности с авиасообщением. Были отменены или отложены десятки рейсов из и в аэропорты столицы.

