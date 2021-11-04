В Москве выпало 12% месячной нормы осадков за сутки

По словам метеоролога, начавшийся в столице в среду дождь усилился с наступлением темного времени суток из-за прохождения теплого атмосферного фронта. При этом видимость время от времени ухудшалась до 3,7-4,8 км.

«За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 7 мм, что составляет 12% месячной нормы (норма ноября – 58 мм), на другой московской метеостанции — Балчуге зафиксировано 8 мм, в Тушино – 6 мм. В Подмосковье самым влажным местом стал Ново-Иерусалим – 9 мм", — отметил Тишковец.

В ближайшие часы погода в Москве начнет улучшаться. Из-за гребня антициклона осадки прекратятся, облака поредеют и выйдет солнце, которое согреет воздух до показателей, аномально высоких для первой декады ноября.

По данным Гидрометцентра, в Москве в четверг ожидается небольшой дождь и до 11 градусов тепла, отмечает RT.

