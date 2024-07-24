Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии

Площадь Европы рядом с Киевским вокзалом в Москве будет переименована в площадь Евразии, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», - сообщается в постановлении.

Площадь Европы открылась в сентябре 2002 года и была создана в рамках российско-бельгийского проекта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Марина Лысцева
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваПереименование

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