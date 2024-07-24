Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии
24 июля 202413:19
Площадь Европы рядом с Киевским вокзалом в Москве будет переименована в площадь Евразии, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», - сообщается в постановлении.
Площадь Европы открылась в сентябре 2002 года и была создана в рамках российско-бельгийского проекта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru