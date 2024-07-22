Собянин: Трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Восстановление трамвайного движения осуществляется в рамках благоустройства улицы Сергия Радонежского. Строительство новой ветки длиной свыше 860 метров стартовало в марте 2024 года. Пройдёт она вдоль тротуара нечётной (исторической) стороны дороги.

Отмечается, что образовавшийся благодаря новой трамвайной линии маршрут свяжет шоссе Энтузиастов с Курским вокзалом, станциями метро «Курская», «Площадь Ильича» и «Римская», вторым Московским центральным диаметром и строящимся транспортным хабом «Серп и Молот».

«Здесь будут проезжать ежедневно около 20 тысяч пассажиров, улучшится транспортная доступность до близлежащих транспортных узлов... Надеюсь, что проект будет востребован москвичами, пойдет на пользу городу, пассажирам», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что московскими трамваями ежедневно пользуются порядка 700 тысяч москвичей и гостей столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

