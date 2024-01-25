«Плохие воспоминания!»: В профсоюзе призвали переименовать полицию в милицию
Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что термин «лежачий полицейский» сотрудников не обижает, а вот само слово «полиция» вызывает плохие ассоциации.
Российскую полицию нужно снова переименовать в милицию, чтобы исключить ассоциацию с «полицаями», заявил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН.
В Госдуме предложили Роскомнадзору запретить выражение «лежачий полицейский». Депутат Султан Хамзаев заявил, что это может унижать представителей профессии. Пашкин отметил, что к «лежачему полицейскому» у сотрудников нет никаких вопросов.
«Видимо, депутату нечего больше предлагать. «Лежачий полицейский» - это уже народный мем, его никуда не подвинешь, этого полицейского. Ничего страшного в этом нет. Лучше бы он призвал полицию обратно в милицию переименовать, потому что полиция – это ассоциация с полицаями, с Великой Отечественной, там очень плохие воспоминания про полицаев. Надо обратно вернуть. А «лежачий полицейский» точно никого не обижает. Сотрудники не оскорбляются, сами так говорят. «Лежачий милицейский» - это уже не то, кстати. А термин «искусственная неровность» - это бред, никто так говорить не будет», - объяснил он.
Переименование милиции в полицию в 2011 году произошло из-за реформы МВД, заявил ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ростовский футбольный клуб СКА перейдет в медиалигу
- Новокузнецкому театру кукол «Сказ» дали имя Владимира Машкова
- СМИ: Актер Андрей Леонов сломал палец на репетиции в «Ленкоме»
- Число погибших при обрушении насосной станции в Новотроицке увеличилось до двух
- Овечкин и Кузнецов стали худшими игроками «Вашингтона»
- СМИ: В Петербурге задержали признавшегося в поджоге склада Wildberries
- Пьяный мужчина ударил ножом прохожую в центре Москвы
- Актёр на полмиллиона: Раскрыт гонорар Александра Петрова
- СМИ: Из упавшего в Афганистане самолета с россиянами украли миллион долларов
- Хирург Умнов: Водка увеличивает риск рака органов ЖКТ и половой системы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru