«Плохие воспоминания!»: В профсоюзе призвали переименовать полицию в милицию

Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что термин «лежачий полицейский» сотрудников не обижает, а вот само слово «полиция» вызывает плохие ассоциации. 

Российскую полицию нужно снова переименовать в милицию, чтобы исключить ассоциацию с «полицаями», заявил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН.

В Госдуме предложили Роскомнадзору запретить выражение «лежачий полицейский». Депутат Султан Хамзаев заявил, что это может унижать представителей профессии. Пашкин отметил, что к «лежачему полицейскому» у сотрудников нет никаких вопросов.

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«Видимо, депутату нечего больше предлагать. «Лежачий полицейский» - это уже народный мем, его никуда не подвинешь, этого полицейского. Ничего страшного в этом нет. Лучше бы он призвал полицию обратно в милицию переименовать, потому что полиция – это ассоциация с полицаями, с Великой Отечественной, там очень плохие воспоминания про полицаев. Надо обратно вернуть. А «лежачий полицейский» точно никого не обижает. Сотрудники не оскорбляются, сами так говорят. «Лежачий милицейский» - это уже не то, кстати. А термин «искусственная неровность» - это бред, никто так говорить не будет», - объяснил он.

Переименование милиции в полицию в 2011 году произошло из-за реформы МВД, заявил ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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