«Плохие воспоминания!»: В профсоюзе призвали переименовать полицию в милицию

Российскую полицию нужно снова переименовать в милицию, чтобы исключить ассоциацию с «полицаями», заявил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН.

В Госдуме предложили Роскомнадзору запретить выражение «лежачий полицейский». Депутат Султан Хамзаев заявил, что это может унижать представителей профессии. Пашкин отметил, что к «лежачему полицейскому» у сотрудников нет никаких вопросов.