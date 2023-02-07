Плохая ситуация: Основатель SuperJob объяснил высокий спрос на учителей

Высокий спрос на учителей в России свидетельствует о сильной нехватке финансирования в образовании, при этом последние несколько лет активно развивается коммерческий образовательный сектор, в котором есть большой спрос на преподавателей краткосрочных курсов повышения квалификации, рассказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН.

Накануне «Известия» сообщили, что спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году взлетел на 20% по сравнению с 2021 годом. При этом наиболее востребованной оказалась профессия учителя — на нее пришлось 30% всех предложений. Алексей Захаров отметил, что речь идет именно о коммерческом секторе на фоне неутешительной ситуации с образованием в регионах.