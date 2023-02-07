Плохая ситуация: Основатель SuperJob объяснил высокий спрос на учителей
Материальное обеспечение преподавателей в России крайне недостаточное, причем в регионах ситуация намного сложнее, чем в Москве, отметил в эфире НСН Алексей Захаров.
Высокий спрос на учителей в России свидетельствует о сильной нехватке финансирования в образовании, при этом последние несколько лет активно развивается коммерческий образовательный сектор, в котором есть большой спрос на преподавателей краткосрочных курсов повышения квалификации, рассказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году взлетел на 20% по сравнению с 2021 годом. При этом наиболее востребованной оказалась профессия учителя — на нее пришлось 30% всех предложений. Алексей Захаров отметил, что речь идет именно о коммерческом секторе на фоне неутешительной ситуации с образованием в регионах.
«Пока материальное обеспечение преподавателей совершенно недостаточное, но если где-то в Москве еще туда-сюда, то в регионах ситуация сильно хуже, образование у нас крайне недофинансировано. Последние несколько лет активно развивается коммерческий образовательный сектор, там действительно достаточно большой спрос. Но то, что он вырос за последний год, нельзя сказать. Скорее, он вырос на ковиде, а дальше плюс-минус все стабилизировалось. Но количество вакансий в коммерческом секторе – это, как правило, преподаватели для коммерческих краткосрочных курсов повышения квалификации», - сказал Захаров.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий отметил, что есть регионы, в которых ставка учителя составляет 8-10 тысяч рублей. Также он отмечал, что директора школ вынуждены увеличивать число учащихся из-за специфики финансирования учреждений, что серьезно усложняет работу учителя, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Президент Эстонии отозвал с должности посла страны в России
- СМИ: Минобороны предложило разрешить всем военным участвовать в миротворческих миссиях
- Пушилин: Из Марьинки поступают «хорошие сигналы»
- СМИ: Госпитализированному Костомарову ампутировали стопу
- Главред «Московского комсомольца» сообщил о тяжелом состоянии Сванидзе
- Аналитики назвали условие неэффективности потолка цен на российскую нефть
- В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
- Ульянов: Во время визита в Москву Гросси озвучит новые идеи по защите ЗАЭС
- Число погибших из-за землетрясении в Турции возросло до 3381
- В МИД Японии заявили о нацеленности на мирный договор с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru