Песков: Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию до нового года

Президент Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию в текущем году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

СМИ: Послание Путина Федеральному собранию переносится на 2023 год

По словам представителя Кремля, до нового года глава государства «разумеется, не будет оглашать послание».

«График идет напряженный. Географически это произойдет уже в следующем году», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что «факт оглашения послания» будет, о сроках Кремль проинформирует дополнительно.

Ранее СМИ сообщили, что послание Путина Федеральному собранию, скорее всего, будет перенесено на 2023 год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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