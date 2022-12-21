Песков: Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию до нового года
Президент Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию в текущем году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, до нового года глава государства «разумеется, не будет оглашать послание».
«График идет напряженный. Географически это произойдет уже в следующем году», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь добавил, что «факт оглашения послания» будет, о сроках Кремль проинформирует дополнительно.
Ранее СМИ сообщили, что послание Путина Федеральному собранию, скорее всего, будет перенесено на 2023 год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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