«Плевок в лицо»: Пенсионер ФСБ вручил депутатам туалетную бумагу за мизерную доплату

Местные власти не повышали ветеранские выплаты на протяжении 12 лет. В 2019 году Конституционный суд республики признал нарушение и потребовал от властей провести индексацию. Сумма доплаты составила… всего 21 рубль.

Пенсионером на видео оказался первый секретарь Петрозаводского городского отделения КПРФ Сергей Андруневич. Депутатам ЗакСобрания он представился как «пенсионер ФСБ, подполковник запаса».

Андруневич пояснил, что на доплату смог купить только туалетную бумагу, и предложил депутатам использовать её по назначению. «Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда», - обратился он к участникам заседания.

Перед этим Андруневич записал видео на фоне советского флага и заявил, что считает произведённую доплату «плевком в лицо ветеранов труда».

