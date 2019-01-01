Плетнёва: Маткапитал — не панацея от всех бед

«Наш комитет все время об этом просили, нам удалось продлить срок действия программы маткапитала. Правительство же ее хотело уже закрывать. Нам только не удалось его индексировать. А теперь мы приняли закон о выдаче материнского капитала до достижения ребенком трех лет с выплатой. Маткапитал, конечно же, на демографическую ситуацию влиять будет, но все равно это не панацея от всех бед. Нам нужно демографическую ситуацию продумывать очень серьезно. Кроме выплат нужно еще хорошую работу, хорошую зарплату, но пока эти меры и то большой плюс», — сказала депутат.

Напомним, программа материнского капитала действует с 2007 года. Срок действия текущей программы завершается в 2021 году. Однако ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти обсуждают вопрос о продлении программы до 2025 года.

